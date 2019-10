Novos receios na frente comercial tiram ganhos a Wall Street depois de novo recorde

O Dow Jones encerrou a deslizar 0,07% para 27.070,81 pontos, a rondar o seu máximo de todos os tempos, marcado a 16 de julho nos 27.398,68 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,08% para 3.036,86 pontos, tendo durante a sessão atingido um novo máximo histórico nos 3.047,87 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,59% para 8.276,85 pontos, perto do seu recorde de sempre, atingido no passado dia 26 de julho nos 8.339,64 pontos.

Os relatos de que Washington e Pequim poderão não assinar um acordo comercial parcial no próximo mês – o que contradiz o que foi ontem avançado – acabaram por pesar sobretudo no setor tecnológico, que obtém parte das receitas com os negócios na China.

O Nasdaq foi também pressionado pela Alphabet – que ontem reportou lucros abaixo do esperado.

Ainda assim, neste setor, os investidores aguardam com otimismo os resultados da Apple e do Facebook, que serão reportados amanhã depois do fecho de Wall Street.

Também a decisão de política monetária da Fed, a ser anunciada amanhã, está na agenda dos investidores, numa altura em que é reforçada a expectativa de um novo corte de juros de 25 pontos base da taxa diretora do banco central.

Dois setores que tiveram um bom comportamento – levando a que o S&P 500 tivesse atingido um novo recorde durante a sessão – foram o farmacêutico (impulsionados pelos resultados sólidos da Merck e Pfizer) e o da banca (animados pelo facto de o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, ter dito que está aberto a uma flexibilização das regras impostas aos bancos).