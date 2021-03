Novos recordes em Wall Street com ajuda das tecnológicas e dos estímulos

O Dow fechou a subir 0,58%, para se fixar nos 32.485,59 pontos, o que constituiu um recorde de fecho. Durante a sessão atingiu um novo máximo histórico, nos 32.661,59 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 somou 1,04% para se fixar nos 3.939,27 pontos, que foi igualmente um máximo em valores de fecho. Na negociação intradiária também fixou o valor mais alto de sempre, nos 3.960,27 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 2,52% para se estabelecer nos 13.398,67 pontos.

O Nasdaq acabou por ser o título com os ganhos mais acentuados, muito à conta do bom desempenho das cotadas do setor, que já ontem estiveram a recuperar do recente movimento de selloff.

Os investidores sentiram-se mais otimistas perante a possibilidade de o pacote de estímulos à economia – no valor de 1,9 biliões de dólares, hoje assinado pelo presidente Joe Biden – não vir a provocar as pressões inflacionistas que receavam.

Além disso, continua a haver melhorias na frente de combate à covid-19, tanto nos EUA como a nível internacional, o que deixa antever a reabertura gradual das economias.

Os dados hoje revelados no plano laboral também animaram o mercado: os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, na semana passada, caíram para um mínimo de quatro meses.