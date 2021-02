Novos recordes em Wall Street com bons resultados e dados económicos

O Dow Jones encerrou esta quinta-feira a somar 1,08% para os 31.055,67 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,09% para 3.871,74 pontos – depois de fixar um novo máximo histórico durante a sessão, nos 3.872,42 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite marcou um novo recorde durante o dia, nos 13.778,42 pontos, tendo terminado a ganhar 1,23% para 13.777,74 pontos.

A contribuir para este movimento positivo em Wall Street esteve mais uma leva de resultados trimestrais acima do esperado, bem como novos dados que sugerem que o mercado laboral possa estar a estabilizar.

O Departamento norte-americano do Trabalho revelou que na semana passada 779.000 novas pessoas pediram subsídio de desemprego, ficando assim abaixo das 812.000 solicitações deste apoio estatal na semana precedente.

Amanhã será divulgada a taxa de desemprego dos EUA em janeiro, que foi de 6,7% em dezembro, e a evolução dos salários. Os analistas esperam que o desemprego se tenha mantido nos mesmos níveis que no final de 2020.

Serão também divulgados amanhã os números da balança comercial de dezembro.

A expectativa de progressos na viabilização de um vasto pacote de estímulos pandémicos no Congresso esteve também a animar os investidores do outro lado do Atlântico.

Os democratas do Senado estão hoje a preparar-se para dar um primeiro passo no sentido de aprovar a proposta de ajuda pandémica da Administração Biden, no valor de 1,9 biliões de dólares.