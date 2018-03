Nvidia, Facebook e Tesla: o trio que ajudou a derrubar Wall Street

As bolsas norte-americanas regressaram às perdas, na sessão desta terça-feira, 27 de Março. O alívio em torno das tensões comerciais EUA-China, que tanto agradou às praças asiáticas e europeias, não foi suficiente para manter Wall Street no verde, já que os dissabores da Nvidia, Facebook e Tesla ofuscaram tudo o resto.

Os principais índices bolsistas do outro lado do Atlântico, que ontem recuperaram das fortes perdas de sexta-feira e fecharam com os ganhos mais expressivos desde Agosto de 2015, voltaram hoje ao tapete.

O K.O. foi dado pelas tecnológicas Nvidia e Facebook, que abalaram o Nasdaq e o S&P 500, bem como pela fabricante de veículos eléctricos Tesla.

O Dow Jones fechou a ceder 1,43% para 23.857,71 pontos e o índice Standard & Poor’s 500 recuou 1,92% para se estabelecer nos 2.607,45 pontos.

Também o Nasdaq Composite negociou em queda, sendo o índice que teve a descida mais acentuada, a perder 2,93%, para 7.008,81 pontos.

As tecnologias, que no início do ano estavam entre as maiores subidas, têm sofrido com os reveses da empresa liderada por Mark Zuckerberg depois de se saber que a rede social permitiu que os dados de 50 milhões de utilizadores caíssem nas mãos de uma empresa de consultoria política.

Assim, o Faceboook esteve entre as cotadas que mais pressionaram Wall Street, a afundar 4,90% para 152,22 dólares. Isto no dia em que se soube que Zuckerberg terá aceitado depor no Congresso dos EUA sobre as falhas na protecção de privacidade dos dados dos utilizadores da rede social.

De resto, todas as FANG – Facebook, Amazon, Netflix e Google – estiveram a negociar em baixa na sessão de hoje, pressionadas por um forte movimento de vendas.

A gigante do streaming de filmes e séries de TV Netflix depreciou-se em 6,14% para 300,69 dólares, a acompanhar o mau momento dos seus pares.

Mas os desaires das tecnológicas não se ficaram por aqui. A Nvidia, fabricante de microchips para jogos, computadores de alto desempenho, inteligência artificial e carros autónomos, também deu um cartão vermelho à bolsa, ao mergulhar 7,76% para 225,52 dólares.

Os dissabores da Nvidia foram trazidos pela sua suspensão temporária dos testes aos veículos de condução autónoma, área onde tem vindo a expandir-se.

Ainda no mesmo sector, o Twitter perdeu 12,02% para 28,07 dólares, depois de a Citron ter anunciado que apostou na queda das acções – com as chamadas "posições curtas" – da empresa que gere a rede social das micromensagens. Isto porque a considera mais vulnerável à "regulação da privacidade" do que os seus pares, numa altura em que se debate a protecção de dados.

Por outro lado, o sector automóvel pesou sobretudo devido à fabricante de veículos eléctricos Tesla. A empresa liderada por Elon Musk afundou 8,22% para 279,18 dólares, devido ao facto de vários analistas recearem que a Tesla não consiga atingir as suas metas de produção no que diz respeito ao sedan Model 3.

Além deste cepticismo em torno do ritmo de produção do Model 3, a Tesla foi ainda pressionada pelo anúncio da Comissão norte-americana de Segurança dos Transportes de que está a realizar a segunda investigação deste ano a acidentes com veículos da Tesla.