O prazo de três meses que deu novo fôlego a Wall Street

O Standard & Poor’s 500 fechou a ganhar 0,85% para 2.864,36 pontos e o Dow Jones somou 0,77% para 25.877,33 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,08% para 7.785,72 pontos.

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou que irá conceder um prazo de três meses para que as empresas norte-americanas continuem a negociar com a Huawei, permitindo-lhes manter, para já, as redes e equipamentos existentes, bem como as atualizações de software – e foi este anúncio que fez hoje virar o sentimento dos investidores depois das quedas em Wall Street no arranque da semana.

Ontem, depois de a Google ter anunciado que ia suspender os negócios com a Huawei, não demorou muito até outras fabricantes dos EUA seguirem os mesmos passos, no âmbito da ordem executiva da Administração Trump de proibir as empresas norte-americanas de fornecerem aquela empresa chinesa (e outras) sem uma licença do governo dos Estados Unidos.

Esta decisão das fornecedoras da Huawei penalizou grandemente as empresas do setor, nomeadamente no segmento dos semicondutores, provocando um arrastão no setor tecnológico. Hoje, o prazo de três meses anunciado pelos EUA veio dar novo vigor a estas cotadas.

"Há duas coisas que mexem com o mercado: a emoção e os fundamentais. A incerteza é obviamente algo de que os mercados não gostam, mas, numa perspetiva dos fundamentais, as bolsas ainda estão verdadeiramente fortes", comentou à Bloomberg o CEO da E-Valuator Funds, Kevin Miller.