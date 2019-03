O sobe-e-desce de Wall Street numa sessão sem sobressaltos

O Dow Jones fechou a ceder 0,05% para 25.806,63 pontos e o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,11% para 2.789,65 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,02%, para 7.576,36 pontos.

As praças do outro lado do Atlântico estiveram a negociar entre ganhos e perdas ao longo de toda a jornada, com a cautela a ser a palavra de ordem junto dos investidores.

No final da sessão conseguiram ficar em terreno positivo, mas depressa entraram no vermelho no minuto final de negociação, encerrando assim à tona naquele que foi um dia muito morno.

Os investidores receberam dados económicos positivos, com a divulgação de que das vendas de casas novas nos EUA subiram para máximos de sete meses em dezembro.

Além disso, registou-se uma retoma no setor dos serviços em fevereiro, motivada pelo aumento de novas encomendas.

No entanto, a falta de notícias concretas na frente comercial continuou a refrear o mercado. Os índices bolsistas norte-americanos têm subido à boleia do otimismo quanto a um acordo comercial entre a China e os EUA, mas estão agora a acusar algum cansaço por não haver informações mais detalhadas sobre o potencial entendimento entre as duas maiores economias do mundo.

Além disso, hoje renovaram-se alguns receios, depois de o secretário de Estado, Mike Pompeo, ter dito que o presidente Donald Trump rejeitará qualquer acordo comercial que não seja "perfeito".

Do lado das subidas, destaque para a Target, que ganhou terreno depois de projetar lucros para 2019 que ficam acima das estimativas de Wall Street.

Do lado negativo sobressaiu a General Electric, que esteve a ser penalizada após prever uma queda no fluxo de caixa livre da sua unidade industrial, este ano, devido à contínua debilidade deste setor.