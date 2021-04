Oferta sobre a Semapa decorre nas próximas quatro semanas

A oferta da Sodim sobre a Semapa arrancou esta terça-feira, dia 27 de abril, e termina no dia 25 de maio. O apuramento de resultados será feito no dia seguinte ao final do prazo da OPA.

