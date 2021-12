Ómicron e revés em plano de investimento pressionam bolsas dos EUA

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,23% para 34.932,16 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 1,14% para terminar nos 4.568,02 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,24% para se fixar nos 14.980,94 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico reagiram em forte baixa, tal como na Europa, à propagação dos casos de ómicron, que estão a levar a um endurecimento das restrições. Além disso, os preços do petróleo afundaram na ordem dos 6%, o que penalizou as cotadas da energia.

Por outro lado, o pacote de investimento doméstico dos EUA, no valor de 1,75 biliões de dólares, sofreu um forte revés. O Goldman Sachs reviu em baixa a estimativa para o PIB norte-americano no primeiro trimestre de 2022, depois de o senador Joe Manchin, um democrata moderado que é fundamental para a expectativa de Joe Biden de ver aprovada a proposta de investimento, ter dito que não irá apoiar esse pacote.

"É certo que ainda é cedo, estamos apenas na primeira sessão da semana natalícia, mas depois de Wall Street ter estado muito perto de novos máximos históricos e de uma semana que passou repleta de emoção e volatilidade, os investidores acordaram para a reta final do ano com um semblante mais carregado de cautela, não apenas por causa das decisões da Fed mas também devido aos desenvolvimento da propagação da nova onda da pandemia de covid em virtude da estirpe ómicron, assim como de um percalço inesperado com a proposta de Joe Biden para um novo pacote de investimentos na ordem dos 2 biliões de dólares – que, após semanas de negociações e nas vésperas da pausa da suspensão dos trabalhos no Senado, foi inviabilizada pelo senador democrata Joe Manchin", sublinha Marco Silva, consultor da ActivTrades, na sua análise diária.



"Esta mudança anula a margem mínima que os democratas têm no Senado devido ao voto de qualidade da vice-presidente Kamala Harris em caso de empate, uma vez que ambos os partidos têm 50 senadores cada um. A questão em cima da mesa é o montante que inicialmente uma parte dos democratas pretendia que fosse de 6 biliões de dólares, abrangendo medidas sociais como educação, habitação, cuidados com as crianças e com os idosos, clima e subsídios parentais, mas que rapidamente caiu para os 2,2 biliões, ainda assim superior aos 1,75 biliões que Manchin indicou como linha vermelha", acrescenta.



Assim, refere Marco Silva, "esta recusa levanta dúvidas sobre a capacidade de os democratas conseguirem a unanimidade no Senado, essencial para a agenda de Biden, até porque o presidente tinha prometido a vários democratas progressistas que, se aprovassem a lei das infraestruturas de 550 mil milhões de dólares, conseguiria assegurar o voto de Manchin neste novo pacote".