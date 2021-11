Otimismo da Fed estende-se à Bolsa de Lisboa. PSI-20 pintado a verde

Lisboa foi esta manhã contagiada pelo otimismo que se sente nos mercados de capitais globais, depois da Reserva Federal dos Estados Unidos ter ontem sinalizado um avanço na economia e indicado que vai começar a retirar os estímulos financeiros já este mês. O PSI-20 abriu pintado a verde, a subir 0,73% para os 5734,09 pontos.Das 19 empresas que compõe o principal índice português, 13 estavam positivas - com todos os chamados pesos pesados a valorizar, - duas desciam e quatro mantinham-se inalteradas.A Nos lidera os ganhos, a subir 2,65%, depois de ontem ter anunciado um crescimento de mais de 50% para 120 milhões até setembro. Logo depois, segue-se o BCP (2,18%) e a Galp (1,90%), em destaque esta manhã na imprensa nacional, depois de o CEO Andy Brown ter avançado que quer investir centenas de milhões de euros na produção de lítio.Também o grupo EDP negoceia esta manhã do lado dos ganhos, com a Renováveis a subir 1,22% e a casa-mãe muito perto da linha de água, nos 0,06%. O grupo liderado por Miguel Stilwell d'Andrade está em plena época de resultados, com o braço das energias verdes a ter divulgado ontem quedas nos lucros e a casa mãe a mostrar mais logo as suas contas.Já a Jerónimo Martins valoriza 0,73%.Lisboa está alinhada com o resto da Europa - que segue a tendência positiva que já dominou os mercados asiáticos. Entre as praças europeias, só o espanhol Ibex regista esta manhã uma ligeira queda, de 0,03%. O Stoxx 600, que agrega as principais empresas do continente, sobe 0,53%.Notícia atualizada