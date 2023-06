Palavras de Powell não impedem ganhos em Wall Street

voltou a reiterar a intenção de continuar a subir as taxas de juro para baixar a inflação - dando a entender que este é ainda um longo caminho a percorrer.

O S&P 500, referência para a região, subiu 0,37% para 4.381,89 pontos, o industrial Dow Jones recuou 0,01% para 33.946,71 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,95% para 13.630,61 pontos.Os investidores estão também a digerir os dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego que foram mais elevados do que o esperado. Segundo os dados do Departamento do Trabalho norte-americano o número de pedidos ficou inalterado em 264 mil na semana terminada a 17 de junho. Os economistas ouvidos pela Dow Jones esperavam um total de 256 mil."Os mercados estão mais fracos porque se estão a aperceber de que não é apenas a Reserva Federal, mas os bancos centrais por todo o mundo que ainda não terminaram [o ciclo de aperto da política monetária] e ainda estão completamente comprometidos na sua luta contra a inflação e vão sacrificar o crescimento económico se for necessário", afirmou Megan Horneman, analista da Verdence Capital Advisors.Os investidores foram esta quinta-feira apanhados de surpresa por uma subida das taxas de juro de referência em 50 pontos base por parte do Banco de Inglaterra, devido a maior persistência da inflação e robustez do mercado laboral.