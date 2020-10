Pandemia e falta de estímulos afundam Wall Street

Com o número de novos casos de infeção pelo coronavírus nos EUA a bater recordes e o prolongar do impasse sobre um novo pacote de estímulos à economia, as bolsas norte-americanas estrearam a semana da pior maneira.A proximidade das eleições presidenciais de 3 de novembro também deixam os investidores mais nervosos.O S&P 500 registou a maior queda diária em mais de um mês ao recuar 1,86%, para os 3.400,97 pontos, mínimo de três semanas. As cotadas ligadas ao setor das viagens e turismo foram as mais castigadas, com as companhias aéreas e operadoras de cruzeiros a sofrerem fortes desvalorizações.O índice conseguiu, ainda assim, alguma recuperação nos últimos instantes de negociação, evitando as perdas acima de 2,2% que registava a 30 minutos do fecho.O Dow Jones, por seu turno, caiu 2,29%, para os 27.685,38 pontos, o valor de fecho mais baixo desde 2 de outubro.O tecnológico Nasdaq Composite registou um rally nos minutos finais, reduzindo o saldo negativo do dia para 1,64%. O índice terminou a jornada nos 11.358,94 pontos, mínimo de três semanas.