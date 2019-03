Panorama económico global volta a pesar em Wall Street

Os principais índices bolsistas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno negativo, com os receios em torno da desaceleração económica mundial a travarem uma vez mais os investidores.

Reuters

O Dow Jones fechou a ceder 0,13%, para 25.625,59 pontos, e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,46% para 2.805,37 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,63%, para 7.643,38 pontos.

A pressionar estiveram sobretudo os receios de abrandamento económico mundial – numa altura em que também a curva de rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos está a dar um sinal preocupante sobre a evolução da maior economia do mundo, com a taxa dos títulos de dívida pública a 3 meses acima da "yield" das obrigações a 10 anos - o que aponta para possibilidade de recessão.

Os dados mais recentes provenientes da maior economia do mundo revelaram uma debilidade das vendas a retalho e do mercado imobiliário, bem como uma quebra no sentimento dos consumidores.

Tudo isto deixa recear que a Reserva Federal norte-americana interrompa a atual normalização da política monetária e possa até invertê-la, regressando a decisões de corte dos juros diretores – aliás, fala-se já mesmo na possibilidade de vir a descer mais do que uma vez a taxa de juro este ano.

Um dos setores que mais pressionou foi o da energia, com as cotadas a acompanharem o movimento de queda das cotações do petróleo. O ouro negro negociou em baixa devido aos receios de que uma desaceleração global provoque uma diminuição da procura por combustíveis.