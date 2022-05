Panorama otimista no retalho dá novos ganhos a Wall Street

O índice industrial Dow Jones encerrou a somar 1,76% para 32.687,06 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 2,09% para 4.061,97 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite registou um ganho de 2,68% para se estabelecer nos 11.740,65 pontos.

Os outlooks melhores do que o esperado por parte de retalhistas norte-americanas de peso renovou a confiança na economia, apesar das pressões inflacionistas e da pressão vinda das perturbações que ainda se fazem sentir nas cadeias de fornecimento.

O retalho liderou os ganhos do S&P 500, com a ajuda da gigante Macy’s, que reviu em alta as suas estimativas para os lucros deste ano, já que a procura tem aymentado.

Também retalhistas do segmento das lojas de descontos, como a Dollar Tree e a Dollar General Corp, ganharam terreno depois de terem reportado receitas acima do esperado e elevado as suas projeções para o resto do ano.

A maior redução de hipotecas nos EUA em mais de dois anos também ajudou ao sentimento de otimismo na sessão de hoje em Wall Street.