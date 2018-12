Já a Galp Energia soma 0,15% para 13,685 euros. um acordo para vender 80% de um portefólio nos EUA. O valor do encaixe não foi revelado, apenas é dito que o negócio avalia o total da empresa em 860 milhões de dólares.Já a Galp Energia soma 0,15% para 13,685 euros.

O PSI-20 sobe 0,22% para 4.657,36 pontos, com oito cotadas em alta, quatro em queda e seis inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, com os principais índices a subirem cerca de 0,5%, nesta que é a última sessão de 2018, um ano marcado por quedas avultadas, que se concentraram essencialmente neste último trimestre do ano. O PSI-20 vai mesmo fechar com o pior desempenho anual desde 2014. Mas este cenário não é exclusivo para a bolsa nacional, o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, prepara-se para fechar 2018 com a maior queda desde 2008, ano marcado pela falência do Lehman Brothers e da consequente crise financeira mundial.O final deste ano foi assim negro para os investidores, que viram as bolsas deslizarem e o petróleo a afundar.Na bolsa nacional a tendência é assim de ganhos generalizados, com destaque para dois sectores: papel e energia.No papel, a Navigator está a subir 1,47% para 3,598 euros e a Altri a apreciar 1,07% para 5,68 euros.No sector da energia, a EDP ganha 0,37% para 2,99 euros, enquanto a EDP Renováveis sobe 0,46% para 7,59 euros, no dia em que a empresa liderada por João Manso Neto revelou ter fechado