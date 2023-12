Papel e família EDP dão prenda de Natal na bolsa de Lisboa

A bolsa portuguesa fechou em alta antes do fim de semana prolongado devido ao Natal - a negociação regressa apenas na terça-feira, dia 27 - sendo mesmo a praça europeia com melhor desempenho.avançou 0,53%, para os 6.422,27 pontos, mas não evitou a segunda semana consecutiva com saldo negativo (-0,07%), algo que não sucedia desde 6 de outubro. Das 16 cotadas do índice, 10 fecharam em alta, quatro em queda e duas - REN e CTT - terminaram o dia inalteradas.A liderar os ganhos estiveram as produtoras de pasta de papel. A primeira avançou 1,58%, para 3,606 euros, num dia em que celebrou um contrato de financiamento verde com o Banco Europeu de Investimento no valor de 115 milhões de euros. A Altri subiu 1,43%, para os 4,688 euros.A dar força ao índice esteve também a. O braço verde da elétrica ganhou 1,26%, para os 18,505 euros, no dia em que a Alantra Equities iniciou a sua cobertura com a recomendação de compra . Já a casa-mãe valorizou 1.16%, fechando nos 4,548 euros.Entre os pesos pesados, osubiu 0,28%, até aos 0,2753 euros, enquanto adeslizou 0,15%, para os 13,47 euros, e acedeu 0,17%, terminando o dia nos 23,08 euros.Nota ainda para a, que caiu 0,31%, para os 8,16 euros, depois de ontem ter escalado quase 10% após a OPA lançada pela norte-americana KKR