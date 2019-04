Papeleiras cedem mais de 2% arrastam PSI-20 para o vermelho

A bolsa nacional alinha-se com as principais praças europeias no vermelho, num dia em que a Europa interrompe o ciclo mais longo de ganhos em ano e meio. Por cá, as papeleiras e o BCP foram das cotadas que mais contribuíram negativamente.

A bolsa nacional encerrou a sessão em queda, com o principal índice, o PSI-20, a mostrar uma perda de 0,31% para os 5.356,77 pontos. A contribuir para o desempenho estiveram oito cotadas a desvalorizar, sete a subir e três inalteradas.Na generalidade das praças europeias o sentimento é igualmente negativo, com o agregador das 600 maiores cotadas, o Stoxx600, a quebrar um ciclo de oito sessões no verde, o qual completou na sessão anterior e foi o mais longo no espaço de um ano e meio. A época de lançamento dos resultados financeiros das empresas, relativos ao primeiro trimestre do ano, tem captado a atenção dos investidores. Esta quarta-feira, a Caterpillar, usual barómetro da economia americana, desiludiu tendo em conta a perda de receitas num mercado chave, o asiático. Isto, apesar dos lucros se terem cifrado acima das estimativas dos analistas.Por cá, as papeleiras e o "peso pesado" BCP foram dos títulos que mais penalizaram. A Altri liderou as perdas, com uma desvalorização de 2,40% para os 7,13 euros. A Navigator desceu 2,05% para os 3,91 euros, depois de, durante a sessão, ter chegado a cair 2,10%, descendo a um mínimo de 15 de janeiro.

Os títulos do BCP, dos mais permeáveis à conjuntura externa, pressionam com uma quebra de 0,56% para os 24,72 cêntimos.



A contrariar a tendência negativa estiveram a Jerónimo Martins e a Galp. A retalhista somou 0,51% para os 13,91 euros. Já a petrolífera fechou com uma subida de 0,43% para os 15,03 euros. Durante a sessão, a Galp chegou a atingir os 15,055 euros, na sequência de uma valorização de 0,60%, a qual ditou um máximo de mais de um ano, isto é, de 12 de abril de 2018.



A petrolífera contraria desta forma a tendência vivida nos mercados do petróleo, nos quais o barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, vê uma queda de 0,12% para os 74,42 dólares. Depois de na última sessão os preços da matéria-prima terem tocado um máximo de 1 de novembro de 2018, o sentimento inverteu. Esta quarta-feira foram divulgados os dados das reservas norte-americanas, os quais mostraram um aumento de 5,48 milhões de barris na última semana, um número que superou a mais alta das estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg. As reservas aumentaram pela quarta vez em cinco semanas, numa altura em que os investidores esperavam uma maior escassez da oferta face à ameaça de sanções dos Estados Unidos aos países importadores de petróleo iraniano caso mantenham as compras a este país.





(Notícia em atualizada às 16:57)