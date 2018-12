Papeleiras e Galp arrastam PSI-20. Semapa perde 5%

Num dia de perdas para a generalidade das praças europeias, em Lisboa foram as papeleiras e a Galp a destacar-se no vermelho. Semapa e Altri deslizaram à volta de 5% e a petrolífera cedeu mais de 1,5%, alinhada com as quebras do petróleo.

A bolsa nacional fechou no vermelho, com uma quebra de 0,94% para os 4.791,29 pontos. A contribuir estiveram 12 cotadas em queda e seis a subir. As generalidade das restantes praças europeias, registam perdas superiores a 1%.





Na Europa, o Reino Unido exalta os ânimos dos mercados com a decisão da primeira-ministra, Theresa May, de cancelar a votação sobre o acordo do Brexit que tinha alcançado com a União Europeia, anunciando que pretende retomar as negociações com o bloco com urgência. A votação, que estava agendada para esta terça-feira, esperava uma larga oposição da parte do Parlamento britânico.

A pesar no sentimento dos investidores estão ainda os dados económicos abaixo das expectativas apresentados pela China e pelos Estados Unidos, os quais sugerem um abrandamento na economia mundial. Paralelamente, o conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo continua na mente dos investidores após novas declarações de um representante norte-americano, o qual avançou este domingo que as "conversações entre os dois lados têm de ser concluídas com sucesso até 1 de Março", caso contrário serão impostas novas tarifas.



Por cá, o "peso pesado" Galp e as papeleiras deram o empurrão ao PSI-20, que resvalou para o terreno negativo. A petrolífera cedeu 1,55% para os 14,30 euros, numa altura em que o "ouro negro" está a desvalorizar 1,33% para os 60,85 dólares, precisamente a reflectir os receios de abrandamento económico.