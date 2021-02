Papeleiras em máximos sustentam bolsa nacional no verde

deve alcançar lucros de 180,3 milhões de euros em 2020.

Este resultado compara com os 302 milhões de euros que o banco liderado por Miguel Maya obteve em 2019, o melhor registado em 12 anos.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira a valorizar 0,11% para os 4.734,57 pontos, acompanhando a tendência positiva no resto da Europa, alimentada pelos comentários de Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, que voltou a sugerir que não ia abrandar nos estímulos monetários.Depois de ontem ter testemunhado no comité das Finanças, no Congresso norte-americano, hoje voltou a reafirmar que o caminho para a recuperação económica é lento e que será necessário os bancos centrais estarem comprometidos em continuar a estimular a economia.Por cá, com dez cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada, o destaque vai para o setor da pasta e do papel, com a Navigator e a Altri a pairarem sobre máximos.A Navigator registou um ganho de 2,46% para os 2,832 euros por ação, registando um máximo desde março do ano passado, enquanto que também a Altri (+2,57%) continua a subir, pairando perto de máximos da mesma altura.A subir esteve também o BCP (0,59%), na véspera de apresentação de resultados referentes ao ano passado. De acordo com