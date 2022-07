Papeleiras foram as campeãs do PSI no último semestre

O segundo trimestre deste ano foi marcado por uma reviravolta no mercado europeu, tendo influenciado as contas do semestre. No acumulado dos seis meses, a Europa registou o pior semestre em 14 anos, com o "benchmark" Stoxx 600 a registar uma queda de 17%. Por outro lado, a bolsa de Lisboa remou contra a maré e conseguiu terminar este período com um ganho de 8,53%.

