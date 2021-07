Papeleiras lideram PSI-20 para ganho de mais de 1%. BCP, Galp e JM travam índice

O PSI-20 fechou a ganhar 1,13%, para os 5.094,57 pontos, num dia em que foram as cotadas do setor do papel a liderar as subidas. Também o grupo EDP contribuiu para o bom desempenho da bolsa portuguesa.O dia terminou com 11 cotadas em alta, uma inalterada - a REN - e seis no vermelho.A Navigator, que ontem apresentou resultados, liderou as subidas, ao escalar 4,54%, para os 3,088 euros, máximo de mais de dois meses. O entusiasmo contagiou as outras empresas do setor do papel, com a Altri a avançar 4,33%, para 5,42 euros, e a Semapa a valorizar 3,74%, para os 11,66 euros.Também o grupo EDP pesou de forma decisiva no bom desempenho do índice. A EDPR, que apresentou resultados antes da abertura da sessão, avançou 3,42%, para os 21,18 euros, enquanto a EDP subiu 0,87%, fechando nos 4,506 euros.A travar o avanço da praça portuguesa estiveram, contudo, três das cotadas com maior peso no índice. O BCP recuou 0,82%, para os 12,08 cêntimos, a Galp caiu 0,61%, para os 8,424 euros, e a Jerónimo Martins, que hoje apresenta as contas semestrais, cedeu 0,21%, para os 16,50 euros.