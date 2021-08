Para o S&P 500 recordes em agosto são "à dúzia"

O mote para o S&P 500 em agosto tem sido "mais um dia, mais um recorde". O índice alargado fixou hoje o 12.º máximo de fecho deste mês ao subir 0,43%, para os 4.528,79 pontos. Durante a negociação o S&P 500 marcou um novo recorde absoluto nos 4.537,36 pontos.Também o Nasdaq Composite avançou 0,90%, para um máximo de 15.265,89 pontos, tendo sido alcançado igualmente um recorde no intraday: 15.288,08 pontos.O Dow Jones destoou, com o setor da aviação a ser penalizado pela decisão da UE de voltar a impor restrições aos viajantes não vacinados provenientes dos Estados Unidos. O índice das "blue chips" cedeu 0,16%. encerrando nos 35.399,84 pontos.A suportar o bom desempenho do S&P 500 e do Nasdaq estiveram as "big tech". A Apple escalou 3,04%, para um novo máximo histórico nos 153,12 dólares, a Amazon subiu 2,15%, a Alphabet ganhou 0,41%, a Microsoft valorizou 1,29% e o Facebook avançou 2,15%.