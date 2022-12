Pequenos acionistas rejeitam que haja lucros extraordinários no PSI

As cotadas do índice de referência nacional subiram os resultados líquidos em 53% nos primeiros nove meses do ano. A Maxyield, que representa os pequenos investidores, considera exagerada a classificação de lucros extras.

Pequenos acionistas rejeitam que haja lucros extraordinários no PSI









