Perdas dominam setembro em Wall Street. S&P 500 e Nasdaq têm maior queda do ano

Os principais índices em Wall Street negociaram a maior parte da sessão com ganhos, mas acabaram por desvalorizar maioritariamente. Apenas o Nasdaq resistiu.A pressionar estiveram comentários do presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, que apesar de considerar que a Fed já terminou o atual ciclo de aperto da política monetária, defende que o banco central deve manter as taxas de juro elevadas para retornar a inflação ao patamar dos 2%. Os investidores estiveram também a avaliar o indicador preferido da Fed para a definição da política monetária - o índice de preços de despesas destinadas ao consumo pessoal (PCE), que subiu menos do que o esperado em agosto. Os investidores estiveram também a avaliar o indicador preferido da Fed para a definição da política monetária - o índice de preços de despesas destinadas ao consumo pessoal (PCE), que subiu menos do que o esperado em agosto.

O índice PCE avançou 0,1% no mês passado e 3,9% em termos homólogos, o que compara com expectativas de 0,2% e 3,9% esperadas pelos economistas ouvidos pela Dow Jones, citados pela CNBC.

O Dow Jones perdeu 0,47% para os 33.507,50 pontos. Já o S&P 500 recuou 0,27%, para os 4.288,05 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,14% para os 13.219,32 pontos, ambos apontaram o pior mês em 2023.



Os três índices registaram igualmente a primeira queda trimestral em 2023.



Entre os principais movimentos de mercado, a Nike ganhou mais de 6%, depois de ter revelado resultados do primeiro trimestre fiscal que ficaram acima das expectativas do mercado.



As atenções continuam a centrar-se em Washinton onde ainda estão a decorrer negociações sobre o Orçamento federal, após os líderes republicanos não terem conseguido passar um orçamento de curto prazo esta sexta-feira. Segundo a Reuters, as agências federais deverão ficar sem dinheiro para fazer face às suas obrigações a partir de domingo.



"O mercado acionista tem registado fortes quedas de forma demasiado rápida durante esta especialmente volátil altura do ano, derivado de uma longa lista de preocupações", afirmou à CNBC a analista Carol Schleif da BMO Family Office.



"Há uns meses o mercado estava sem preocupações, acreditando que a Fed iria conseguir atingir um 'soft landing' [com um menor impacto da política monetária na economia] e agora a preocupação está a aumentar cada vez mais à medida que os investidores levantam questões sobre as perspetivas económicas" dos EUA, completou.