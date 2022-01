Perder “duas ou três” cotadas terá efeito “limitado” no PSI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O principal índice da bolsa de Lisboa deverá perder “duas ou três” cotadas com a aplicação das novas regras a partir de março. Quem o admite é Isabel Ucha, a presidente da Euronext Lisbon, que considera, no entanto, que um menor número de empresas maiores vai tornar o PSI (que perderá também o 20 do nome) mais atrativo para os investidores e, por isso, também para os emitentes.





