Perspetivas de tréguas comerciais animam Wall Street

O Dow Jones segue a somar 0,92% para 26.739,66 pontos e o Standard & Poor’s 500 sobe 1,12% para 2.971,16 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avança 1,25% para 8.050,27 pontos. O Nasdaq conseguiu assim regressar ao patamar dos 8.000 pontos, numa sessão em que as cotadas deste setor estão a ajudar a animar a tendência.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão a ser sustentadas pelo facto de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter confirmado ontem que irá reunir-se nesta sexta-feira com o vice-primeiro-ministro, Liu He, no âmbito das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

A nova ronda formal de conversações teve início ontem e o anúncio de que estes dois altos-representantes de ambas as partes vão reunir-se foi recebido com entusiasmo – isto depois de várias notícias terem dado conta de que as reuniões de nível técnico não geraram progressos.

Tem havido sinais contraditórios relativamente ao desenrolar das negociações, mas os investidores mostram-se otimistas com este encontro entre Trump e Liu He – com grande expectativa de que possam ser anunciadas tréguas comerciais entre os EUA e a China.

Desde julho, quando ficaram de costas voltadas após nova tentativa de entendimento, as duas partes ainda não tinham voltado a ter reuniões presenciais.