Peso pesados dão abertura positiva a Lisboa

O PSI-20 iniciou a sessão inaugural da semana com uma subida de 0,16%, para os 5.497,06 pontos. Na abertura, sete das 18 cotadas avançavam, enquanto outras quatro estava no vermelho e sete permaneciam inalteradas.A sustentar o índice estavam os pesos pesados, com destaque para a EDP Renováveis, que liderava os ganhos ao subir 0,78%, até aos 23,34 euros.Nas maiores subidas na abertura estão também o BCP, com uma valorização de 0,60%, para 13,36 cêntimos, Jerónimo Martins, que avança 0,33%, para 18,30 euros, e REN, com um ganho de 0,20%, para os 2,51 euros.Num dia em que as praças europeias não têm o farol de Wall Street - as bolsas dos EUA estão encerradas devido ao feriado do Labor Day -, o volume negociado deverá ficar aquém do habitual.Ainda em território positivo em Lisboa, embora com valorizações modestas, encontravam-se a Galp (+0,07%), Navigator (+0,06%) e EDP (+0,04%).Pela negativa, a Corticeira Amorim caía 1,35%, para os 11,68 euros, a Pharol, com uma queda de 1,01%, mas também a Altri (-0,27%) e Sonae (-0,16%).