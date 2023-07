Pesos pesados colocam bolsa de Lisboa no verde

alcançou lucros semestrais de 423,3 milhões de euros, uma subida de 580,6% face aos 62,2 milhões obtidos na primeira metade do ano passado. O BCP revelou ainda que quer voltar a pagar dividendos aos acionistas no próximo ano.

Ainda nos pesos pesados, a EDP Renováveis avança 1,4% para os 18,14 euros depois de também ter revelado há dois dias que obteve 80 milhões de euros de lucros no primeiro semestre deste ano, menos 70% do que no mesmo período de 2022; já a EDP ganha 0,99% para os 4,41 euros, depois de ontem ter comunicado qque aumentou em 43% os lucros no primeiro semestre de 2023, para 437 milhões de euros.A Jerónimo Martins valoriza 0,24% para 24,98 euros. Os lucros da dona do Pingo Doce subiram para 356 milhões de euros no conjunto dos primeiros seis meses do ano, o que representa uma subida de 36,4% face ao ano passado. Por fim, ainda nos pesos pesados, a Galp ganha uns ligeiros 0,04% para os 11,56 euros.Ainda no verde, os CTT sobem 1,76% para os 3,75 euros, depois de ontem terem comunicado lucros de 26,1 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 79% face aos 14,6 milhões do período homólogo.Em terreno negativo, a Altri comanda as perdas ao cair 2,03% para os 4,34 euros, reflexo do anúncio feito ontem quanto a contas do primeiro semestre. A Altri registou um lucro de 28 milhões de euros, o que representa um recuo de 59,8% face aos 69,6 milhões apresentados no mesmo período de 2022.É seguida pela Ibersol que desvaloriza 1,43% para os 6,90 euros, a Mota-Engil que cai 0,61% para 2,43 euros e a Sonae que escorrega 0,6% para 1 euro depois de ontem ter anunciado que registou um resultado líquido de 69 milhões de euros no primeiro semestre, o que traduz uma diminuição de 41,6% face ao mesmo período do ano passado.