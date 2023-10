Pesos pesados colocam bolsa de Lisboa no verde. Jerónimo Martins sobe mais de 2%

A Galp sobe 1,43% para 14,88 euros depois de, antes da abertura da bolsa, ter revelado que



é um dos 10 candidatos à pré-qualificação no concurso para o projeto de reabilitação de um troço da Pan-americana, a estrada mais longa do mundo.A Galp sobe 1,43% para 14,88 euros depois de, antes da abertura da bolsa, ter revelado que registou uma subida de 89% nas margens de refinação face ao segundo trimestre deste ano e um aumento de 90% em termos homólogos, superando as expectativas. Ainda entre os pesos pesados, o BCP avança 1,43% para 0,28 euros.Na energia, a Greenvolt valoriza 1,20% para 5,50 euros enquanto a EDP soma 0,89% para 3,75 euros e a EDP Renováveis ganha 0,83% para 14,50 euros. O "braço verde" da enegética assegurou um contrato a 15 anos para uma central fotovoltaica no Texas, nos Estados Unidos. O projeto deve entrar em operação em 2025.Do lado das perdas, a REN cede 0,41% para 2,42 euros, a Corticeira Amorim desliza 0,32% para 9,36 euros, a Semapa e a Ibersol perdem 0,29% para 13,54 e 6,78 euros, respectivamente.

A praça portuguesa, tal como as congéneres europeias que já se encontram a negociar, abriu a primeira sessão da semana em terreno positivo.O PSI valoriza 1,00% para 6.103,33 pontos. Das 16 cotadas, 11 estão em alta e cinco no vermelho.Entre as cotadas que estão a subir, destaque para a Jerónimo Martins que avança 2,15% para 19,95 euros e para a Mota-Engil que ganha 1,71% para 2,98 euros. A construtora anunciou que