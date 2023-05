Pesos pesados colocam bolsa de Lisboa no vermelho

A bolsa de Lisboa está a desvalorizar esta manhã de terça-feira, a primeira sessão de maio depois de ter estado encerrada ontem, no Dia do Trabalhador, à semelhança das restantes praças europeias e asiáticas.O PSI arrancou a sessão a cair 0,17% para os 6.201,76 pontos, com cinco cotadas a verde, oito no vermelho e três inalteradas - Corticeira Amorim, Ibersol e Semapa.A liderar as perdas estão a Jerónimo Martins e a Nos que perdem ambas 0,7% para 22,74 euros e 3,96 euros, respetivamente. Quanto aos outros pesos pesados, a Galp cede 0,55% para 10,93 euros, a EDP Renováveis cai 0,1% para 20,14 euros e a casa mãe desvaloriza 0,04% para 4,998 euros.Nos ganhos, BCP lidera a avançar 0,73% para 0,2347 euros. Seguem-se as papeleiras Navigator que ganha 0,3% para 3,340 euros e a Altri que sobe também 0,3% para 4,704 euros. Ainda no verde, os CTT valorizam 0,13% para 3,75 euros e a Greenvolt soma 0,08% para 6,17 euros.Notícia atualizada às 8:25