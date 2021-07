Pesos pesados dão queda de 1% ao PSI-20. Protagonistas foram cotadas fora do índice

O PSI-20 encerrou esta quinta-feira a cair 1,08%, para os 5.110,83 pontos, somando a terceira sessão consecutiva no vermelho. Apenas quatro cotadas fecharam em terreno positivo, enquanto uma terminou o dia inalterada e 13 recuaram.A pressionar mais o índice esteve o grupo EDP, com a EDPR a perder 3,54%, para 19,91 euros, e a casa-mãe EDP a cair 1,69%, fechando nos 4,596 euros.Ainda no setor da energia, a Galp cedeu 1,01%, para 8,608 euros, enquanto a REN foi menos castigada, deslizando 0,63%, até aos 2,355 euros.Com forte tombo fechou também a Altri, ao recuar 2,23% para 5,25 euros. A também papeleira Navigator, por seu turno, avançou 0,81%, até aos 2,986 euros.Os CTT destacaram-se igualmente pela negativa, ao tropeçarem 1,56%, para 5,04 euros, enquanto o BCP perdeu 1,90%, terminando o dia a cotar nos 12,92 cêntimos.No retalho, a Jerónimo Martins fechou inalterada nos 16,83 euros e a Sonae desvalorizou 0,62%, para 79,75 cêntimos.Na sessão de hoje, contudo, os holofotes estavam dirigidos para fora do principal índice. A estreia em bolsa da Greenvolt agitou o mercado e as ações da empresa de renováveis liderada por Manso Neto acabaram a subir quase 13%.Ainda fora do PSI-20, as ações da Benfica SAD chegaram a ganhar 22,5% antes de perderem um pouco de gás e fecharem com uma valorização de 12,5%, nos 3,60 euros. Nota ainda para o elevado volume negociado: mais de 46 mil ações mudaram de mãos, 15 vezes mais do que o normal.