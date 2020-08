Pesos pesados ditam arranque negativo do PSI-20

A bolsa nacional abriu em queda ligeira esta segunda-feira, 3 de agosto, com o PSI-20 a deslizar 0,04% para 4.293,98 pontos.



A praça portuguesa contraria, desta forma, a tendência positiva das principais praças europeias, que arrancaram o mês de agosto com ganhos pouco acentuados, numa altura em que o aumento dos casos de covid-19 no mundo e as tensões Estados Unidos/China travam o otimismo dos investidores.





Por cá, são os pesos pesados do PSI-20 que mais contribuem para a descida do índice, com destaque para o grupo EDP, com a empresa mãe a cair 0,28% para 4,273 euros e a EDP Renováveis a perder 0,58% para 13,80 euros.Ainda na energia, a Galp contraria com uma subida de 0,61% para 8,954 euros.Em queda seguem também os títulos do BCP, Jerónimo Martins e Nos. O banco liderado por Miguel Maya recua 0,71% para 9,75 cêntimos, a retalhista cede 0,35% para 14,245 euros e a Nos cai 0,59% para 3,726 euros.Com sinal negativo segue ainda a Corticeira Amorim, a deslizar 1,32% para 9,74 euros no dia em que vai apresentar os resultados relativos ao primeiro semestre do ano.Por outro lado, a evitar uma descida mais pronunciada do PSI-20 estão as cotadas do setor da pasta e do papel, com destaque para a Semapa, que valoriza 2,22% para 7,82 euros, depois de ter revelado, na sexta-feira, que fechou o primeiro semestre com lucros de 30,3 milhões de euros, o que revela uma quebra de 58,8% face aos 73,5 milhões obtidos no período homólogo de 2019.