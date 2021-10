Pesos pesados em queda atiram PSI-20 para terreno negativo

Instabilidade é a tendência que marca as negociações esta manhã. Em pleno cenário de crise política no país, a Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira no vermelho, com as cinco empresas com mais peso no mercado de capitais português todas a negociar em terreno negativo. O PSI-20 caía 0,94%, para os 5637,66 pontos, com 13 empresas a ceder e apenas duas positivas. Quatro estavam inalteradas.Ainda assim, nos primeiros minutos da negociação, a EDP e a EDP Renováveis conseguiram inverter a abertura em queda e juntaram-se ao grupo das cotadas no verde, com o grupo liderado por Miguel Stilwell d'Andrade muito ativo nas notícias por estes dias, com anúncios de possíveis investimentos, contas e entradas em bolsa. Tanto a casa-mãe avançava como o braço Renováveis avançavam 0,08%, apesar das negociações estarem ainda muito instáveis.Já o BCP mostrou ontem, nas contas do trimestre, um resultado abaixo do que foi verificado no ano passado. Os investidores parecem viver sentimentos mistos em relação à instituição. O banco de Miguel Maya arrancou a negociação no vermelho, subiu a terreno positivo por uns minutos e já está novamente em terreno negativo, a cair.De resto, a Galp Energia cede 0,70%, a Jerónimo Martins cai 1,49%, e do lado das empresas no verde, a cotada que mais ganha é a Nos, a valorizar 0,47%, seguida da Nova Base, que sobe 0,43%.Lisboa é a praça europeia que mais cai esta quinta-feira. A Europa está a negociar mista, com os investidores divididos entre a euforia dos resultados trimestrais das empresas e a apreensão por mais logo ir haver mais novidades do Banco Central Europeu.A par do índice português, também o alemão e o espanhol registam perdas, a cair mas muito próximos da linha de água, onde está também o Stoxx 600, que agrega as empresas mais importantes do continente, esse, contudo, do lado do verde, a valorizar 0,04%. Os índices francês e italiano negociam também positivos.Notícia atualizada