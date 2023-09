Pesos pesados empurram bolsa de Lisboa para o vermelho

A bolsa de Lisboa começou a sessão desta quarta-feira novamente no vermelho, tal como as restantes bolsas da Europa que já se encontram a negociar.

O PSI desvaloriza 0,36% para 6.126,66 pontos.

Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, 12 estão em queda, três em alta e uma abriu inalterada — a Mota-Engil.

Os pesos pesados estão todos a desvalorizar, com destaque para a Galp que cai 1,16% para 13,195 euros, num dia em que o petróleo está a desvalorizar ligeiramente, depois de ontem ter tocado máximos de novembro, após a Arábia Saudita e a Rússia terem anunciado mais cortes unilaterais na produção e exportação de crude até ao final do ano, mantendo o aperto nos preços que se tem vindo a registar.Segue-se o BCP a cair 0,54% para 0,2592 euros e a Jerónimo Martins a deslizar 0,45% para 21,94 euros, depois de ontem a JP Morgan ter revisto em baixa a recomendação e preço-alvo da dona do Pingo Doce.Também no vermelho, a EDP Renováveis abriu a ceder uns ligeiros 0,09% para 16,485 euros e a casa mãe a desvalorizar 0,06% para 4,092 euros. Ontem, foi anunciado que a BlackRock vai aumentar a participação na EDP Renováveis para 3,06% e a Morgan Stanley reviu em alta recomendação das energéticas.A negociar no verde estão a REN que valoriza 0,6% para 2,505 euros e a Greenvolt que sobe 0,16% para 6,09 euros.(Notícia atualizada às 08:27)