Pesos-pesados empurram Lisboa para o vermelho na abertura

No vermelho abriram ainda a Sonae (-0,33%), a Galp (-0,28%) e os CTT (-0,28%). Os Correios de Portugal deslizam um dia depois de anunciarem que os preços vão subir mais do dobro da inflação a partir de fevereiro e a "chairman" e presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP, está de saída da companhia. Também a EDP Renováveis perde na abertura, estando a desvalorizar 0,37% para 17,59 euros, na primeira sessão após ter divulgado que acordou "com um grupo global no setor da energia" a venda de 80% da participação acionista de um portefólio solar nos Estados Unidos.

Em sentido contrário, a Mota-Engil valoriza 0,56% para 4,48 euros, mantendo o desempenho positivo de 2023. Recorde-se que a construtora subiu 238% no ano passado, tendo mais do que triplicado o valor em bolsa.



A bolsa de Lisboa abriu no vermelho, em linha com o desempenho das congéneres europeias que negoceiam a esta hora. O PSI cai 0,34% para 6.464,22 pontos, com uma cotada a registar ganhos, nove perdas e seis inalteradas.A comandar as quedas está a Ibersol, que perde 1,49% para 6,6 euros por ação, seguida pela Navigator, a cair 0,6% para 3,648 euros. Mas são mesmo os pesos-pesados que mais pressionam o índice nacional.A Jerónimo Martins perde 0,54% para 22,14 euros e o BCP cede 0,46% para 0,2836 euros. Já a EDP cai 0,38% para 4,479 euros, um dia depois de ter sido comunicado que João Talone, venda de 26,3% do veículo com imóveis à Sierra.Inalteradas abriram a Nos (3,34 euros), a Altri (4,65), a Corticieira Amorim (9,21), a Greenvolt (8,195), a REN (2,35) e a Semapa (13,52).Notícia atualizada às 08h27