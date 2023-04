Pesos-pesados empurram PSI para o vermelho

A bolsa de Lisboa começou esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, à semelhança dos índices europeus.O PSI recua 0,44% para 6.171,07 pontos. Das 16 cotadas que compõem o principal índice nacional apenas quatro negoceiam no verde, 9 no vermelho e três inalteradas.

A Nos lidera as perdas, com uma queda de 9,46% para 4 euros, refletindo o desconto do dividendo de 43 cêntimos que a operadora começa a pagar na sexta-feira, um valor superior em 54,7% ao verificado no ano passado. As ações da empresa começaram hoje a negociar sem direito a dividendo, ou seja, deixam de conferir o direito à remuneração acionista.Quatro dos pesos pesados empurram o PSI para o vermelho. A Galp perde 0,50% para 10,89 euros, a EDP cai 0,38% para 4,971 euros, a EDP Renováveis desvaloriza 0,15% para 20,05 euros e o BCP cede 0,13% para 0,2289 euros. Apenas a Jerónimo Martins abriu no verde a ganhar 0,27% para 22,12 euros.Em terreno positivo, estão a Mota Engil que sobe 1,04% para 1,946 euros, e a Semapa que ganha 0,28% para 14,14 euros.Os CTT, a Ibersol e a REN abriram inalteradas.