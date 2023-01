Pessimismo tecnológico alivia e bolsas dos EUA ganham ânimo. Mas só Dow subiu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As bolsas norte-americanas conseguiram encerrar bem distantes dos mínimos da sessão, mas só o Dow ficou em terreno positivo. Ainda assim, as oscilações – para cima e para baixo – foram pouco expressivas no fecho.

O índice industrial Dow Jones somou 0,03% para 33.275,05 pontos, ao passo que o S&P 500 deslizou marginalmente, ao recuar 0,02% para 4.012,87 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma desvalorização de 0,18% para 11.313,36 pontos.

A pressionar grande parte da sessão estiveram as cotadas do setor tecnológico, depois de a norte-americana Microsoft ter anunciado ontem que o crescimento das suas receitas na Azure – que armazena os dados da "cloud" – deverá desacelerar no atual trimestre, tendo advertido também para um abrandamento adicional das vendas de software.

No entanto, perto do final da sessão, os principais índices bolsistas norte-americanos conseguiram recuperar fôlego – o S&P 500 chegou a cair em torno de 2% – ao virarem o foco para Tesla, cujos números eram esperados logo após o encerramento do horário regular da negociação.