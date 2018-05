Petróleo e Pyongyang pesam em Wall Street

As principais bolsas norte-americanas abriram em terreno negativo, ainda pressionadas pelos receios dos investidores perante o cancelamento da cimeira entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e também pela queda dos preços do petróleo.

O Dow Jones segue a ceder 0,20% para 24.762,51 pontos e o Standard & Poor’s 500 retrocede 0,14% para 2.723,90 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite já está em contraciclo, a somar ligeiramente, com uma subida de 0,05% para 7.428,35 pontos.

Ontem, o índice tecnológico esteve a ser impulsionado pelo ganhos da Netflix, que ultrapassou a Walt Disney em valor de mercado pela primeira vez, tornando-se assim a cotada mais valiosa do sector do entretenimento. A cotada de streaming de filmes e séries de TV segue hoje igualmente em alta, a avançar 0,17% para 349,90 dólares.

Mas a tendência mais generalizada é de ligeira quebra do outro lado do Atlântico. A decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de cancelar a cimeira com a Coreia do Norte, a par da ameaça de impor tarifas sobre os carros importados, continua a provocar receios junto dos investidores, que mostram mais prudência nas suas aplicações, para mais em vésperas de fim-de-semana prolongado.

No entanto, a resposta moderada por parte de Pyongyang está a ajudar a serenar um pouco os receios, uma vez que a Coreia do Norte revelou ainda ter esperança que a cimeira decorra no dia 12 de Junho em Singapura, como estava agendado.

A penalizar está também a queda dos preços do crude, o que contagia as cotadas do sector energético.

Hoje, a sessão bolsista será mais curta nos EUA [encerrando às 19:00 de Lisboa e não às 21:00, como de costume] devido ao fim-de-semana prolongado com a celebração na segunda-feira do Memorial Day.