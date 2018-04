Pharol e EDP atiram bolsa nacional para o vermelho

O PSI-20 encerrou a sessão desta sexta-feira a recuar 0,18%, para 5.465,71 pontos, com 11 cotadas em baixa, seis em alta e uma inalterada. Foi, no entanto, a descida mais ligeira da Europa Ocidental.

As praças europeias seguem em terreno negativo, penalizadas pelas tensões entre os EUA e a Rússia, com a Síria como alvo.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que os Estados Unidos vão retaliar contra o ataque com armas químicas aparentemente levado a cabo no passado sábado pelas forças leais ao regime sírio de Bashar al-Assad. Pelo caminho, avisou a Rússia que, se tentar interceptar os mísseis que Washington promete lançar, irá deparar-se com armas muito potentes.

Aliviados os receios em torno das tensões comerciais EUA-China, os investidores têm agora uma nova fonte de instabilidade a ter em conta, o que os afasta dos mercados accionistas e os faz preferir activos de menor risco, como o ouro, o iene e a dívida norte-americana.

Por sectores, os mais pressionados hoje no Velho Continente foram o químico, da saúde, serviços financeiros e construção.

Por cá, o índice de referência nacional esteve a ser pressionado sobretudo pela Pharol, que encerrou a cair 1,67% para 0,2055 euros.





Também a EDP contribuiu para o desempenho negativo da praça lisboeta. A eléctrica presidida por António Mexia desvalorizou 1,62% para 3,149 euros. Já a sua subsidiária para as renováveis desceu 0,25% para se fixar nos 8,005 euros.

Ainda no sector energético, a REN cedeu 0,23% para 2,55 euros. Em contraciclo esteve a Galp Energia, com um ganho de 0,75% para 16,145 euros, numa sessão em que os preços do petróleo voltam a registar subidas superiores a 2%.

A Semapa foi mesmo a maior queda do dia, com um recuo de 2,13% para 18,34 euros. Tendência aliás acompanhada pelas congéneres do sector, com a Altri a deslizar 0,18% para 5,50 euros e a Navigator a perder 0,21% para 4,69 euros.



O BCP, por seu lado, caiu 0,80% para 0,2733 euros.

Do lado das subidas, o destaque foi para a Nos. A operadora comandada por Miguel Almeida fechou a somar 1,29% para 4,87 euros, no dia em que o BPI melhorou o preço-alvo e a recomendação da Nos devido à evolução mais positiva da margem de cash flow operacional. O novo "price target" é de 5,95 euros, o que lhe confere um potencial de subida de 22,1%.