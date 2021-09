Pharol vendeu mais de dois milhões de ações próprias em três dias

A Pharol vendeu mais de dois milhões de ações nos dias 2, 3 e 6 de setembro, depois de estas operações terem sido aprovadas na assembleia geral da empresa, no dia 30 de abril, adiantou, em comunicado.Na nota, a empresa informou que "procedeu nos dias 2, 3 e 6 de setembro de 2021 à alienação, através da Euronext Lisbon", de ações próprias, "tal como aprovado na assembleia geral de acionistas, realizada em 30 de abril de 2021".Após estas operações, a Pharol "passou a deter 82.074.018 ações próprias, correspondentes a 9,1548% do seu capital social", adiantou.A Pharol registou um prejuízo de aproximadamente 1,3 milhões de euros no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido negativo de 1,7 milhões de euros, apurado no mesmo período de 2020, foi comunicado ao mercado."O resultado líquido da Pharol no primeiro semestre de 2021 foi negativo em 1,3 milhões de euros, justificado essencialmente pelos custos operacionais recorrentes de 1,4 milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à CMVM, em julho.Entre janeiro e junho de 2020, a empresa tinha registado um prejuízo de 1,7 milhões de euros.Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Pharol ascendeu a 1,42 milhões de euros negativos, quando, no período homólogo, foi de 1,38 milhões de euros negativos.