Pior dia em dois meses deixa PSI com saldo quase nulo este ano

JPMorgan e da JB Capital, apesar de Santander e Deutsche Bank terem subido o preço-alvo para as ações do braço verde da energética.A impedir maiores perdas do PSI, a Jerónimo Martins avançou 0,75%, até aos 21,44 euros, enquanto a Galp ganhou 0,37%, fechando nos 14,91 euros. A petrolífera beneficiou de uma avaliação mais positiva do JPMorgan quer na recomendação quer no "target".A Semapa foi a outra cotada a fechar no verde, tendo valorizado 0,58%, para 13,82 euros.A Ibersol terminou o dia inalterada, nos 6,68 euros.

A bolsa portuguesa fechou no vermelho pela quarta sessão consecutiva e liderou as perdas entre as principais praças europeias. O PSI recuou 1,35%, para os 6.415,15 pontos, naquela que foi a maior queda diária desde 7 de novembro. O principal índice nacional já só acumula uma subida de 0,31% desde o início do ano.A Mota-Engil foi a cotada mais castigada, tendo caído 4,51%, para os 4,45 euros.A maior pressão, contudo, veio dos pesos pesados BCP e grupo EDP. O banco liderado por Miguel Maya recuou 3,95%, até aos 0,2867 euros, enquanto a EDP Renováveis perdeu 3,63%, fechando nos 16,05 euros, e a EDP cedeu 2,25%, para os 4,383 euros. O grupo EDP terá sido penalizado pela revisão em baixa do "target" para a EDP Renováveis por parte do