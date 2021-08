Plano de infraestruturas aprovado no Senado anima Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, com exceção do Nasdaq, sustentadas pelo plano de investimento em infraestruturas aprovado hoje no Senado.



10 de Agosto de 2021 às 21:19







... O índice industrial Dow Jones terminou o dia a somar 0,46%, para 35.264,67 pontos, o que constituiu um novo recorde de fecho. Durante a sessão marcou um novo máximo histórico nos 35.285,16 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,10%, para 4.436,75 pontos, valor nunca alcançado num encerramento. Na negociação intradária tocou nos 4.445,21 pontos, nível nunca antes atingido. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu 0,49% para 14.788,09 pontos. O seu máximo de sempre está nos 14.896,48 pontos e foi atingido na sessão de 5 de agosto. A impulsionar o Dow e o S&P 500 esteve o facto de os senadores norte-americanos terem aprovado hoje um pacote de investimento em infraestruturas no valor de 550 mil milhões de dólares, que se junta aos 450 mil milhões que já tiveram luz verde. Este plano bipartidário no valor de um bilião de dólares constitui uma vitória para o presidente Joe Biden, já que é o mais elevado das últimas décadas. A aprovação do plano – que terá ainda de passar na Câmara dos Representantes – provocou uma corrida aos títulos mais ligados à evolução da economia, daí que o Dow e o S&P 500 tenham sido os índices que mais beneficiaram. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

