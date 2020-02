“Podemos aproveitar sustentabilidade como ponto de venda do mercado”, diz presidente da CVM

Marcelo Barbosa aponta como importantes as preocupações sobre sustentabilidade, mas, assumindo ser a sua opinião, não vinculando a brasileira CVM (Comissão de Valores Mobiliários), diz que o papel do regulador é o de garantir que as empresas dão as informações corretas.