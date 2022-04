Posicionamento agressivo da Fed quebra Wall Street

Os principais índices de Wall Street terminaram a sessão desta terça-feira em baixa. O setor tecnológico, depois de ontem ter liderado os ganhos, hoje deu um dos maiores contributos para as perdas.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,80% para 34.641,18 pontos e o Standard & Poor’s 500 encerrou a recuar 1,26% para 4.525,12 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desceu 2,26% para 14.204,17 pontos.

A penalizar o mercado acionista norte-americano esteve a confirmação de que a Fed vai acelerar a retirada de estímulos à economia para tentar travar a escalada da inflação.

Lael Brainard, que foi sub-secretária do Tesouro e é membro do conselho de governadores da Reserva Federal, disse esta terça-feira que o banco central dos EUA vai começar, já no próximo mês de maio, a reduzir os ativos que tem no balanço.

O presidente da Fed, Jerome Powell, já se tinha pronunciado nesse sentido, no mês passado, mas o facto de Lael Brainard reforçar este posicionamento mais agressivo do banco central levou a uma maior prudência por parte dos investidores.

As bolsas caíram rapidamente, e os juros da dívida soberana dispararam, quando Brainard disse que espera rápidas reduções do balanço da Fed, a par com aumentos metódicos dos juros diretores.

Amanhã serão divulgadas as atas da Fed relativas à sua reunião do mês passado, quando subiu a taxa diretora – pela primeira vez em mais de três anos (desde dezembro de 2018).