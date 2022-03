Powell dá energia a Wall Street

Com a incerteza quanto à guerra na Ucrânia como pano de fundo, Wall Street encerrou esta quarta-feira com ganhos superiores a 1%. A animar os investidores estiveram as declarações de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal (Fed), que reiterou a intenção de uma subida das taxas de juro de referência já este mês.A crise na Ucrânia e as muitas dúvidas que persistem sobre qual o impacto que a guerra e as sanções aplicadas à Rússia poderão ter levaram muitos investidores a duvidar que a Fed fosse manter o calendário previsto de alteração da política monetária, podendo mesmo adiar o início da subida gradual das taxas de referência. Hoje, Powell veio reforçar a ideia de que a Fed seguirá o rumo traçado.O Dow Jones avançou 1,79%, fechando nos 33.891,35 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,62%, para os 13.752,02 pontos. O S&P 500, por seu turno, subiu 1,86%, terminando o dia nos 4.386,54 pontos.Os ganhos no S&P 500 foram transversais, com mais de 90% das cotadas do índice a fecharem no verde. Os setores financeiro e de materiais foram os que melhor desempenho registaram.No Dow Jones, apenas a Visa fechou no vermelho.