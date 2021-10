Powell derruba Wall Street com preocupações sobre inflação

Wall Street preparava-se para mais um dia positivo e já com um novo recorde de intraday no S&P 500 mas as declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) assustaram os investidores e atiraram os índices para o vermelho. Escapou o Dow Jones.Jerome Powell indicou que a Fed está a monitorizar as pressões sobre os preços de forma cautelosa e que se iria adaptar de acordo com as circunstâncias. Powell disse ainda que os constrangimentos nas cadeias globais de fornecimentos e escassez de alguns produtos, que impulsionaram a inflação, "deverão prolongar-se por mais tempo do que prevíamos anteriormente, provavelmente por uma boa parte do próximo ano".Estas palavras alimentaram os receios dos investidores de que a Fed opte por antecipar uma subida das taxas de juro para "arrefecer" a inflação. Até agora, os resultados fortes na "earnings season" têm sido suficientes para manter os principais índices em território positivo, mas hoje isso não chegou."As ações não vão gostar se a Fed responder à inflação e as obrigações não vão gostar se não responder", sintetizou Jim Bianco, presidente e fundador da Bianco Research, à Bloomberg. "Isto não é um bom cenário", acrescentou.O Dow Jones conseguiu, ainda assim, fechar positivo, com uma subida de 0,21%, para os 35.677,02 pontos.Já o S&P 500, que tocou um máximo de intraday nos 4.559,67 pontos, acabou por ceder 0,11%, fechando nos 4.544,90 pontos.Mais penalizado foi o Nasdaq Composite, com o forte tombo da Snap a contagiar outras cotadas associadas às redes sociais, como o Facebook, Pinterest, Twitter e Alphabet, a casa-mãe do Google. O índice tecnológico caiu 0,82%, para os 15.090,20 pontos.