Powell sossega investidores e conduz Wall Street a novos recordes

O Dow Jones avançou 0,17%, para os 33.503,57 pontos, muito perto do máximo histórico de fecho de 33.519,17 pontos registado na passada segunda-feira.O índice alargado S&P 500 continua a brilhar e terminou a jornada com um novo recorde graças a uma subida de 0,42%, para os 4.097,17 pontos. Durante a sessão tocou um máximo de intraday nos 4.098,19 pontos.Mais distante dos recordes de fevereiro, quando superou os 14 mil pontos, o Nasdaq Composite foi, no entanto, o "campeão" dos ganhos de hoje. O índice tecnológico escalou 1,%, terminando o dia nos 13.829,31 pontos.A suportar os ganhos do dia estiveram as palavras do presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos. Jerome Powell assegurou que a instituição está pronta a reagir e tem os instrumentos necessários se considerar que as expectativas de inflação "avançam de forma persistente e material para níveis acima dos quais estamos confortáveis".Os receios de um aumento da inflação devido ao plano de estímulos de 2,9 biliões de dólares da Administração Biden tem penalizado as bolsas dos EUA, com o Nasdaq a ser o índice mais castigado.O entusiasmo foi, contudo, atenuado após a segunda subida inesperada no número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, o que mostra que a recuperação no mercado laboral ainda é incipiente e não está consolidada.Entre as cotadas que hoje valorizaram destacam-se nomes como a Tesla (1,91%), Apple (1,92%), Amazon (0,61%), Microsoft (1,34%) e Alphabet (0,51%). A empresa fundada por Bill Gates e a casa-mãe do Google renovaram recordes absolutos. Já o Facebook deslizou 0,02%, aliviando de máximos históricos.