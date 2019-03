Prudência dos investidores dá sessão morna a Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram a registar uma tendência mista, com descidas e subidas pouco expressivas,. A penalizar estiveram os sinais de desaceleração económica mundial, o que deixa recear que a Fed possa inverter a normalização da política monetária e vir a baixar juros. As tecnológicas estiveram entre as cotadas que mais pesaram, num dia em que a Apple não convenceu o mercado.