Prudência em Wall Street na véspera de dados da inflação

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,76%, para 34.869,63 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,23%, para 4.468,73 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,07% para se fixar nos 15.105,58 pontos.

As principais praças de Wall Street negociaram em clima de prudência neste arranque da semana, na expectativa dos números do índice de preços no consumidor (IPC) em agosto nos EUA, que serão divulgados amanhã.

Estes dados vão permitir perceber como está a evoluir a inflação na maior economia do mundo, com a Bloomberg a antecipar que tenha voltado a subir. A inflação e o emprego estão entre os indicadores a que a Reserva Federal norte-americana presta mais atenção para as suas decisões de política monetária.

A expectativa dos consumidores norte-americanos quanto à variação da inflação ao longo do próximo ano aumentou no mês passado para o nível mais elevado desde 2013, segundo uma sondagem divulgada hoje pela Fed de Nova Iorque.

A ajudar a animar a tendência bolsista de hoje esteve o facto de o défice orçamental dos EUA ter diminuído no mês passado, face a agosto de 2020, numa altura em que as receitas recuperam.