PSI-20 abre a subir 0,42% apesar de quedas de EDPR e BCP

O PSI-20 avança 0,42% na abertura, até aos 5.176,47 pontos, com 11 das 18 cotadas a valorizarem, três inalteradas e quatro no vermelho.A dar força ao índice estão a Galp, que sobe 0,82%, para 9,288 euros, a EDP, com um ganho de 0,61%, para 4,656 euros, mas também a Sonae e Jerónimo Martins, com valorizações de 0,38% e de 0,15%, para 80,15 cêntimos e para 26,38 euros, respetivamente.A maior subida nos minutos iniciais, contudo, pertence à Ramada, que avança 2,35%, enquanto a Corticeira Amorim ganha 1,88% e os CTT continuam a renovar máximos desde outubro de 2017 ao subirem 1,40%.A pressionar em baixa estão a EDP Renováveis, com uma queda de 1,07%, para 20,26 euros, e o BCP, que desliza 0,15%, cotando nos 13,26 cêntimos. Também no vermelho seguem a Pharol, com uma queda de 0,37%, e a Novabase, que recua 0,23%.Nas papeleiras, a Navigator sobe 0,47% e a Altri valoriza 0,09%.