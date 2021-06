PSI-20 abre a subir 0,59% sem nenhuma cotada no vermelho

O PSI-20 iniciou a sessão desta terça-feira a subir 0,59%, para os 5.131,95 pontos e sem qualquer cotada no vermelho.No arranque da negociação 14 das cotadas do índice valorizavam e as restantes quatro seguiam inalteradas.A brilhar estavam as ações da Ramada, com uma escalada de 6,85%, para os 6,24 euros. Também pela positiva destacavam-se os CTT, a ganhar 1,54%, para os 4,62 euros, e a Corticeira Amorim, que avançava 1,15%, até aos 10,58 euros.No setor energético, a EDP subia 0,41%, enquanto a REN valorizava 0,22%, a Galp ganhava 0,14% e a EDP Renováveis avançava 0,05%. A petrolífera conseguia, assim, manter-se em terreno positivo após o Royal Bank of Canada ter cortado a recomendação e o preço-alvo da empresa.No retalho, a Jerónimo Martins subia 0,32% e a Sonae ganhava 0,37%. Já entre as papeleiras, a Altri progredia 0,18% e a Navigator valorizava 0,28%.As quatro cotadas que abriram inalteradas foram a Semapa, Pharol, Ibersol e Mota-Engil.